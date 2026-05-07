Троих игроков системы «Салавата Юлаева» вызвали в молодежную сборную России

Трое нападающих хоккейного клуба «Салават Юлаев» и его фарм-клуба «Толпар» попали в состав молодежной сборной России. Национальная команда с 14-го по 17 мая сыграет в Кубке будущего в Новосибирске.

В первом полноценном сезоне КХЛ Жаровский заработал 44 очка за 69 матчей

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В сборную призваны Александр Жаровский, Никита Кольцов и Даниил Петренко.

Для Александра Жаровского минувший сезон Континентальной хоккейной лиги стал первым полноценным во взрослой карьере. В 69 матчах (с учетом плей-офф) он забросил 16 шайб и отдал 28 голевых передач. Форварду 19 лет.

18-летний Никита Кольцов выступает за «Толпар» и нефтекамский «Торос». В Молодежной хоккейной лиге он за прошлый чемпионат провел 38 матчей, заработал 22 (5+17) очка. Также в его активе 15 матчей во Всероссийской хоккейной лиге в составе «Тороса», в них он набрал три (2+1) очка.

Даниил Петренко единожды сыграл за основу уфимцев, в составе «Толпара» вышел на лед в 42 играх, набрал 41 (25+16) очко. Цвета «Тороса» он защищал в восьми встречах, заработал пять (1+4) очков.

Молодежную сборную России до 20 лет возглавляет 44-летний Андрей Миронов — воспитанник «Салавата Юлаева», бывший хоккеист «Амура», «Капитана», «Югры» и других клубов. В тренерский штаб, среди прочих, входят бывшие игроки «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко и Игорь Щадилов, в 2008 году ставшие чемпионами России в составе уфимцев.

Участниками Кубка будущего являются сборные России до 20-ти и 18 лет, молодежная сборная Беларуси и сборная Студенческой хоккейной лиги.

