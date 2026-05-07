Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Между Карелией и Самарской областью запустили прямые авиарейсы

В аэропорт Петрозаводска 6 мая прибыл первый прямой рейс из Самары, сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Таким образом, между республикой и Поволжьем впервые открылось регулярное авиасообщение.

Между Карелией и Самарой запустили прямое авиасообщение

Между Карелией и Самарой запустили прямое авиасообщение

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Между Карелией и Самарой запустили прямое авиасообщение

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Маршрут субсидирует Росавиация. Финансирование выделяют из федерального бюджета при софинансировании со стороны Карелии и Самарской области.

«На маршрутах задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ-200 вместимостью пассажирского салона 50 человек. Время в пути из Петрозаводска составит чуть более 2 часов, а рейсы будут выполняться с мая по сентябрь два раза в неделю — по средам и воскресеньям»,— отметили в министерстве.

Матвей Николаев

Новости компаний Все