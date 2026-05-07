Жительнице Смоленска вынесли приговор за неуважительный комментарий о Дне Победы

В Смоленске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в реабилитации нацизма. Ее приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Также подсудимую лишили права администрировать сайты на три года, сообщили в управлении СКР по Смоленской области.

Следствие установило, что в одной из социальных сетей женщина разместила комментарий, в котором выражала неуважение к обществу и высказывала презрительное отношение ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Суд согласился с доводом следствия, что обвиняемая нарушила нормы сохранения исторической памяти.

Никита Черненко