В аэропорту Череповца ввели временные ограничения для безопасности самолетов

В аэропорту города Череповец Вологодской области ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера обусловлена требованиями безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Аэропорт Череповец. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— подчеркнули в ведомстве.

Матвей Николаев