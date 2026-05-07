В Самарской области убийце двух милиционеров отказано в смягчении наказания

Суд отказал заключенному, осужденному за убийство двух милиционеров, в изменении вида исправительного учреждения. Он просил перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что в мае 2005 года двое милиционеров приехали задержать жителя села Тростянка Приволжского района, который находился в пьяном состоянии и оказал сопротивление, а затем расстрелял силовиков из охотничьего ружья. В результате милиционеры погибли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В марте 2006 года Самарский областной суд признал его виновным и приговорил к 24 годам колонии строгого режима.

Заключенный отбывает наказание в ИК № 3 в Новокуйбышевске. Он ходатайствовал о смягчении наказания. Но так как во время заключения осужденный много раз нарушал режимные требования и привлекался к дисциплинарной ответственности, ему отказали.

Георгий Портнов