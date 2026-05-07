ВТБ профинансировал первый в Самарской области проект КРТ

ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд руб. девелоперской компании «ВИРА» для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года.

В рамках проекта будет возведено восемь жилых домов комфорт-класса переменной этажности от 9 до 19 этажей. Общая площадь нового строительства составит 80 тыс. кв. м жилья. Концепция квартала предусматривает создание современной городской среды по принципу «двор без машин»: внутри появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и двухуровневое освещение. Также проектом предусмотрено строительство школы для начальных классов на 300 мест, детского сада на 155 воспитанников и поликлиники.

Квартал расположен между двумя ключевыми магистралями города — ул. Ново-Садовой и Московским шоссе. В шаговой доступности находятся два парка — имени Гагарина и Загородный парк.

