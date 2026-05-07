В Коми хотят ликвидировать сельские поселения

Власти Республики Коми рассматривают возможность перехода на одноуровневую модель организации местного самоуправления (МСУ). Инициатива исходит от самих сельских поселений — в Госсовет республики обратились 13 глав муниципальных образований и председателей советов муниципальных депутатов, сообщили в правительстве региона.

На одноуровневую систему уже перешли семь муниципалитетов республики

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Жителей и гостей региона попросили сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию

Предполагается, что новая система позволит устранить дублирование полномочий и снизить административные барьеры при принятии оперативных решений по конкретным проблемам граждан.

Как пояснил председатель комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Андрей Климушев, на одноуровневую систему уже перешли семь муниципалитетов республики. Их опыт признан положительным.

По словам господина Климушева, реформа также позволит сократить расходы регионального и муниципальных бюджетов. Высвобожденные средства планируется направить на решение наиболее острых вопросов жителей поселений.

Карина Дроздецкая

