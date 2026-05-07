«Опоздания связаны не с возрастом, а скорее с воспитанием»

10 минут для зумеров не считается опозданием. Сотрудники до 26 лет называют «небольшие задержки» абсолютно приемлемыми, а не критичными, следует из опроса британской технологической компании Meeting Canary. Его цитирует издание Fortune.

Причиной отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. Среди бумеров таких всего 20%.

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”, как они относятся к опозданиям:

Зампред правления «Ланта-Банка» Ирина Рысь: «Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди и смотрим достаточно лояльно на задержки. Но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если работник опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Это также может сказываться на оплате труда — в части премий, например». Гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, нечасто. Есть какие-то исключения, но, наверное, они только подтверждают правило. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой». SEO и основатель конструкторов еды Elementaree Ольга Зиновьева: «Если мы говорим в общем, наверное, эта статистика — правда. Но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки, то, видимо, наш ценностный фильтр вне зависимости от поколения выбирает людей, которые могут приходить вовремя». Гендиректор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «В нашей команде есть 21-летний сотрудник, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания связаны не с возрастом, а скорее с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, — мне 34 года, и я далеко не зумер. Но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах».

Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012 году: певице Рианне из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить 200 тыс. долларов.

Екатерина Вихарева