В Хакасии украли 5 млн руб., выделенные на ликвидацию несанкционированных свалок

Выделенные бюджетом на ликвидацию незаконных свалок почти 5 млн руб. были похищены в Хакасии. Отвечать за это преступление будет индивидуальный предприниматель, которому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре республики, по версии следствия, в 2023 году между коммерсантом и администрацией Таштыпского района заключен контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в селах Имек, Матур, Нижние Сиры, Нижний Курлугаш. Одним из условий сделки являлась передача отходов специализированной организации для их переработки и утилизации.

Расследование установило, что отходы были закопаны на территории незаконных свалок в почву, после чего бульдозер разровнял грунт. В дальнейшем предприниматель предоставил заказчику липовые акты выполненных работ, на основании которых из местного бюджета ему перечислили 4,9 млн руб.

Помимо обвинения, подрядчику предъявили гражданский иск о взыскании ущерба. На его имущество (автомобиль, прицеп, земельный участок) наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев