Пациента с тотальной пневмонией единственного легкого спасли в Нижнем Новгороде

Врачи инфекционной клинической больницы №2 Нижнего Новгорода спасли 65-летнего пациента с тотальной пневмонией единственного правого легкого. Левое удалили в 1980-х годах из-за туберкулеза, рассказали в министерстве здравоохранения региона.

До госпитализации нижегородец проходил лечение по поводу хронического лимфолейкоза в областной больнице им. Н.А. Семашко. В конце марта самочувствие пациента начало ухудшаться. На фоне нарастающих симптомов дыхательной недостаточности возникло подозрение на пневмонию, больного доставили в инфекционную больницу. Там его подключили к аппарату ИВЛ с применением однолегочной вентиляции — это сложная и редко используемая в подобных клинических условиях методика, отметила главврач инфекционной больницы №2 Ольга Мажара.

Спустя две недели больного перевели на высокопоточную оксигенацию через трахеостому. Постепенно дыхательная функция стабилизировалась, нижегородец смог полностью отказаться от респираторной поддержки. Теперь он проходит реабилитацию в стационаре терапевтического профиля.

Елена Ковалева