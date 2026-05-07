В Самаре запустили первый проект строительства по обновленному механизму комплексного развития

В Самаре между Московским шоссе и ул. Ново-Садовой построят жилой квартал «Матрица». Это первый проект в Самарской области, который будет реализован по механизму комплексного развития территорий. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

По словам главы Самарской области, проект предусматривает строительство восьми жилых домов комфорт-класса переменной этажности. Квартал будет благоустроен по принципу «двор без машин». Также в квартале планируют построить школу для начальных классов на 300 мест, детский сад на 155 воспитанников и поликлинику. Завершить строительство ЖК планируют к концу 2030 года.

«Запуск первого проекта КРТ — результат нашей системной работы по перезагрузке градостроительной политики. Мы меняем подходы, чтобы жители получали не только новые квартиры, а полноценные микрорайоны с детскими садами, школами и поликлиниками на месте ветхого и зачастую уже аварийного фонда», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Программа комплексного развития территорий была запущена в Самарской области в 2022 году. Она предполагала, что застройщик, победивший в аукционе, возьмет на себя обязательства по расселению жителей квартала, возведению нового жилья, благоустройству территории и строительству социальной инфраструктуры. В 2023 году власти приняли решение отдать под КРТ 19 площадок, но только для семи из них нашли инвесторов. В 2024 году программу КРТ приостановили. А в 2025 году полномочия по программе передали министерству градостроительной политики Самарской области, «процесс был перезагружен».

Руфия Кутляева