С Чувашии спишут 841,6 млн рублей госдолга

Госдолг Чувашии в ближайшее время уменьшится на 841,6 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что сэкономленные средства направляют на поддержку участников СВО и их семей.

Кроме того, федеральные власти рассматривают перенос на 2030 год срока погашения части задолженности регионов. Для Чувашии это позволит высвободить еще 512,5 млн руб. в этом году.

В прошлом году республике уже списали 4,9 млрд руб. бюджетных кредитов.

Анна Кайдалова