Жителю Башкирии грозит 18 лет лишения свободы за особо жестокое убийство

Государственный обвинитель в Верховном суде Башкирии попросил приговорить жителя Буздякского района к 18 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также он предложил суду ограничить свободу обвиняемого на два года.

Как сообщает пресс-служба республики Башкирии, в июне 2025 года подсудимый с двумя своими знакомыми распивал алкоголь в квартире на улице Кирова в селе Буздяк. Во время застолья он вместе с одним из своих собутыльников избил третьего, который скончался на месте от травм.

Материалы дела в отношении второго обвиняемого выделены в отдельное производство.

Майя Иванова