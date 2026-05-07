Краевой суд оставил в силе формулировку увольнения бывшей чиновнице минсоцразвития

Пермский краевой суд оставил в силе формулировку увольнения экс-сотрудницы минсоцразвития Натальи Плюсниной из-за коррупционных оснований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2026 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры минсоцразвития Прикамья к его бывшей сотруднице Наталье Плюсниной, обязав изменить формулировку увольнения последней.

Ранее в ходе проверки было установлено, что, будучи замруководителя в территориальном подразделении министерства, госпожа Плюснина купила автомобиль Mercedes-Benz GLE 4MATIC, стоимость которого значительно превышала совокупный доход ее семьи за три предыдущих года. Законное происхождение потраченных на покупку денег чиновнице подтвердить не удалось. После проверки она уволилась по собственному желанию.

Прокуратура через суд добилась изменения формулировки на «в связи с утратой доверия». Законность этого решения подтвердила и апелляционная инстанция.