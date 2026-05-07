Семеновской ЦРБ через три года после ухода осужденного главврача назначат нового

Виктория Фигарева станет главным врачом Семеновской центральной районной больницы, сообщили в минздраве Нижегородской области. Она три месяца исполняет обязанности руководителя, в минздраве ее работой остались довольны.

Главврача без приставки и.о. у больницы нет уже почти три года — в июле 2023 года эту должность покинул Петр Скудняков, впоследствии осужденный на пять лет условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. После ухода Петра Скуднякова, руководившего больницей почти 18 лет, обязанности главврача исполняла его заместитель Ирина Архангельская. Госпожа Фигарева также была одним из замов.

С 2026 по 2030 годы перед больницей поставлена задача полностью привести в порядок материально-техническую базу, сообщила министр здравоохранения Галина Михайлова. Она добавила, что больнице выделят 517 млн руб. по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ремонт начнется с перинатального центра, где на первом этаже создадут современную женскую консультацию.

Галина Шамберина