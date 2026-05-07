В двух районах Самарской области отремонтируют мост и железнодорожный переезд к ноябрю

В Красноярском и Волжском районах в ближайшее время приступят к ремонту на двух участках. Завершить работы планируют к ноябрю этого года, сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Красноярском районе 10 мая приступят к ремонту моста через реку Сок на 5-м километре дороги Урал — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. 12 мая в Волжском районе начнут капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара — Большая Черниговка. Планируется полное обновление сооружения с возведением новых конструкций.

Оба объекта будут полностью закрыты для движения. Объезд предусмотрен по альтернативным маршрутам.

Руфия Кутляева