Для сотрудников мэрии Перми введут новый знак отличия
В Перми появится новый знак отличия для работников мэрии — «За преданность делу». Постановление об этом подписал глава города Эдуард Соснин.
Как указано в документе, нагрудный знак «За преданность делу и профессионализм» является формой поощрения за продолжительную эффективную и безупречную службу в администрации Перми. Знаком будут награждать работников функциональных, территориальных органов и подразделений мэрии, а также подведомственных муниципальных учреждений.
Основаниями для награждения являются, в частности, 25-летний стаж работы, добросовестное выполнение должностных обязанностей, особые заслуги и достижения при выполнении возложенных функций и задач.