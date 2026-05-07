обновлено 11:17

Для сотрудников мэрии Перми введут новый знак отличия

В Перми появится новый знак отличия для работников мэрии — «За преданность делу». Постановление об этом подписал глава города Эдуард Соснин. 

Фото: администрация Перми

Как указано в документе, нагрудный знак «За преданность делу и профессионализм» является формой поощрения за продолжительную эффективную и безупречную службу в администрации Перми. Знаком будут награждать работников функциональных, территориальных органов и подразделений мэрии, а также подведомственных муниципальных учреждений. 

Основаниями для награждения являются, в частности, 25-летний стаж работы, добросовестное выполнение должностных обязанностей, особые заслуги и достижения при выполнении возложенных функций и задач. 