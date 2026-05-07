В Мурманской области утвердили график открытия навигации для маломерных судов

Правительство Мурманской области утвердило сроки открытия навигации для маломерных судов в разных муниципалитетах региона. Первыми сезон откроют Кандалакшский и Терский округа — выход на воду там разрешат с 10 мая. С 20 мая навигация начнется в Ковдорском округе.

В Мурманской области назвали даты открытия навигации для маломерных судов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С 25 мая пользоваться маломерными судами смогут жители ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Островной и Североморск, а также Печенгского округа, Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.

Позже всех навигацию откроют в Кольском и Ловозерском округах — с 30 мая.

В региональном правительстве уточнили, что суда экстренных служб, природоохранных организаций и спасательных подразделений смогут выходить на водоемы раньше — сразу после полного освобождения акваторий ото льда.

Матвей Николаев