Объем лесовосстановления в Приангарье в 2026 году на 14% превысит площадь рубок

В 2026 году лесовосстановление запланировано на площади 122,6 тыс. га. Это на 13,9% превышает площадь рубок и погибших лесных насаждений, сообщили в правительстве Иркутской области.

«В 2026 году на создание и развитие объектов лесного семеноводства и питомнических хозяйств предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 59,3 млн руб.»,— приводит пресс-служба слова министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина.

В Иркутской области действует 43 лесных питомника. В течение весны запланирован посев семян сосны обыкновенной на площади 4,1 га. Заготовлено 1,9 т семян хвойного дерева.

За последние пять лет площадь лесовосстановления в Приангарье достигла 799,1 тыс. га, отметили в областном правительстве.

Михаил Кичанов