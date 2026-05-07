Петербуржцев предупредили о сбоях при оплате парковки через мобильный интернет

В Санкт-Петербурге зафиксированы технические сложности при оплате городских парковок с использованием мобильного интернета. Как сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», проблемы возникают при попытке провести транзакцию банковскими картами, не привязанными к парковочному счету. В зоне риска также оказалась Система быстрых платежей (СБП).

При этом оплатить стоянку по-прежнему можно несколькими способами. Доступ сохраняется: в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» — но только при списании средств с парковочного счета или с привязанной к нему банковской карты; через СМС-сообщение на короткий номер; наличными или картой в паркоматах.

Власти рекомендовали водителям временно пользоваться альтернативными каналами оплаты до устранения неполадок.

Карина Дроздецкая