Петербуржцев предупредили о сбоях при оплате парковки через мобильный интернет
В Санкт-Петербурге зафиксированы технические сложности при оплате городских парковок с использованием мобильного интернета. Как сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», проблемы возникают при попытке провести транзакцию банковскими картами, не привязанными к парковочному счету. В зоне риска также оказалась Система быстрых платежей (СБП).
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
При этом оплатить стоянку по-прежнему можно несколькими способами. Доступ сохраняется: в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» — но только при списании средств с парковочного счета или с привязанной к нему банковской карты; через СМС-сообщение на короткий номер; наличными или картой в паркоматах.
Власти рекомендовали водителям временно пользоваться альтернативными каналами оплаты до устранения неполадок.