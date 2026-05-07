ТГК-16 проиграла спор с УФАС Татарстана

Верховный суд России отказался передавать кассационную жалобу ТГК-16 по делу против татарстанского УФАС. Решения нижестоящих судов и позиция антимонопольной службы остались в силе, сообщила пресс-служба регионального УФАС.

УФАС признало закупки химического реагента под конкретный бренд (без допуска аналогов) нарушением закона о закупках и выдало предписание.

ТГК-16 заявляла, что реагент необходим для совместимости с оборудованием, но компания не доказала невозможность использования аналогов. Судебное разбирательство продолжалось два года.

Согласно Rusprofile, АО «ТГК-16» зарегистрировано в Казани в 2010 году. Компания работает в сфере тепловой энергетики, занимается производством пара и горячей воды тепловыми электростанциями. Единственным учредителем выступает АО «ТАИФ».

