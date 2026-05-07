У дочерней компании «Татнефти» изымут участок для реконструкции дороги

У АО «Транснефть-Прикамье» изымут земельный участок в Лаишевском районе для реконструкции автодороги «Казань — Боровое Матюшино». Соответствующее постановление кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Площадь изымаемого участка составляет 67 кв. м. Участок образован из территории площадью 796 кв. м.

Главтатдортранс должен провести кадастровые работы и определить размер компенсации. В случае отказа от соглашения вопрос могут решить через суд.

Компания зарегистрирована в Казани и ведет деятельность с 1994 года. Она специализируется на транспортировке нефти по трубопроводам.

Анна Кайдалова