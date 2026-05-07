В Петербурге накрыли подпольное казино с доходом более 6 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета совместно с полицией выявили нелегальное казино, работавшее в одной из городских квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по май 2026 года группа лиц организовала подпольный игорный бизнес вне официальной игорной зоны. Для проведения азартных игр фигуранты арендовали квартиру и распределили между собой обязанности.

Как считают правоохранители, за время работы нелегального заведения его организаторы получили более 6 млн рублей дохода.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Матвей Николаев

