В этом году в Самаре высадят 1,5 млн цветов

На общественных пространствах и вдоль улиц Самары до конца июня планируют высадить до 1,5 млн цветов. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что сейчас основные работы проводятся на территориях, где состоятся праздничные события Дня Победы. На 2,4 тыс. кв. м уже распустились тюльпаны. К 9 мая на пешеходной ул. Ленинградской высаживают более 7 тыс. растений, всего улицу в этом году украсят свыше 30 тыс. растений.

В этом году в Самаре увеличат количество спирей, гортензий, виол, вербен и других кустарников и полукустарников, которые «хорошо структурируют пространства и создают яркие акценты благодаря длительному непрерывному цветению в теплом сезоне». Также в общественных пространствах высаживают цинерарии, тагетесы, петунии, катарантусы и другие виды и сорта однолетников. В историческом центре вдоль дорог высадили 42 дерева — рябины, ивы, черемухи и др.

