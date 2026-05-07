В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане в 09:24 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск отменена», — говорится в сообщении.

У грозу атаки беспилотников объявили в 08:13. Также с 05:33 до 07:10 в республике действовал режим ракетной опасности. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы были введены ограничения на полеты.

Анна Кайдалова