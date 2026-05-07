Пьяный участник массового ДТП в Тулуне Иркутской области притворился иностранцем

В Тулуне нетрезвый участник массового ДТП во избежание ответственности притворился иностранцем. В ходе освидетельствования норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе 44-летнего правонарушителя оказалась превышена в шесть раз, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как рассказали в полиции, дорожный инцидент произошел днем 6 мая на ул. Ленина. Водитель ВАЗ-21063 не уступил дорогу Toyota Camry при повороте. В результате ДТП автомобили столкнулись еще с двумя припаркованными машинами. При выяснении обстоятельств случившегося полицейские заметили, что водитель иномарки проявляет агрессию и явно нетрезв. Когда же стражи порядка обратились к нему с вопросами по факту ДТП, автомобилист перешел на «непонятный язык», который, как оказалось позже, он придумал сам.

В результате происшествия два пассажира Toyota Camry и ВАЗа обратились за медицинской помощью.

В отношении водителя иномарки составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде, в отношении водителя отечественного автомобиля — административные протоколы за невыполнение требования уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.

Михаил Кичанов