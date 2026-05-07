Теннисистки из Башкирии победили в первенстве России

Уфимские теннисистки, воспитанницы уфимской школы-интерната №13 Дарья Сивкова и Милана Судовикова выиграли золотые медали на первенстве России среди юниоров по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Соревнования проходили с 29 апреля по 5 мая в Нижнем Новгороде.

Милана Судовикова завоевала первое место в парном разряде и второе место в одиночном разряде, а Дарья Сивкова — первое место в парном разряде и четвертое место в одиночном разряде. Обе они являются кандидатами в мастера спорта.

