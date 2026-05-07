В Удмуртии ввели сигнал об угрозе атаки БПЛА

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Под угрозой атаки БПЛА находятся Алнашский, Граховский, Кизнерский, Можгинский, Каракулинский, Камбарский, Киясовский и Сарапульский районы, а также Сарапул и Можга. Об этом в Мах сообщил глава республики Александр Бречалов. Также по сообщению в Telegram председателя госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрея Шуткина, в Вавожском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском районах Удмуртии включена сирена. В 10:24 сирены включили и в Игринском районе Удмуртии.

Напомним, с 07:00 в республике действует сигнал «Беспилотная опасность». Через час ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска.

В других регионах ПФО, в частности — в Чувашии и Татарстане объявлена «Ракетная опасность».

По данным Минобороны РФ, за ночь 7 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских БПЛА.