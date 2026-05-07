Студентка в Ижевске разработала прототип перчатки тактильной связи с БПЛА

Ученица академии «Калашников» в Ижевске разработала перчатку тактильной связи с БПЛА. Как сообщает пресс-служба предприятия, прототип от студентки Софьи Кузнецовой кратно дешевле похожих разработок: 4 тыс. руб. против $1 тыс. среди западных аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Толчком к созданию устройства послужила проблема дефицита сенсорной информации, получаемой оператором БПЛА в ходе полета. При дистанционном управлении оператор лишается естественного контакта с пилотируемым устройством и окружающей его средой <…> это приводит к ошибкам в пилотировании, росту аварийности и снижению эффективности применения беспилотных средств»,— говорится в сообщении.

Устройство передает информацию оператору БПЛА с помощью вибромоторов, установленных на перчатке, которые реагируют на крен или изменение тангажа. Связь обеспечивается радиомодулями на микроконтроллере Arduino Nano с загруженной программой сбора и передачи данных.

«Разработка может войти в состав снаряжения операторов БПЛА, как мультироторного, так и самолетного типа. На наш взгляд, система хорошо подойдет испытателям, ежедневно тестирующим беспилотники в сложных метеоусловиях, при воздействии средств РЭБ и в рамках выполнения нестандартных задач»,— отметил профессор кафедры «Мехатронные системы» ИжГТУ Юрий Караваев.

По данным концерна, прямые аналоги проекта на рынке отсутствуют. Близкой разработкой считается тактильный жилет с модулями виброотклика для людей с нарушениями слуха. Он не применяется в беспилотной авиации, а также имеют высокую стоимость — около $1 тыс. Перчатка тактильной связи с БПЛА имеет низкую стоимость за счет применения распространенных комплектующих, ПО с открытым исходным кодом и применения 3D-печати.