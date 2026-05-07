В Самарской области передано в суд дело о коррупции в бюро медсоцэкспертизы
Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней жительницы региона. Она обвиняется в даче взятки должностным лицам Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 3 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемая, не имея медицинских показаний, через посредника передала сотрудникам Главного бюро МСЭ по Самарской области 135 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности и выдачу справки. Впоследствии она дважды переводила им еще 135 тыс. и 250 тыс. руб. за продление срока.
На основании подложных документов обвиняемой присвоили II группу инвалидности и назначили страховую пенсию. С 2019 года по май 2024-го она незаконно получила более 978 тыс. руб.
Вину она признала полностью. Прокуратура заявила гражданский иск о возмещении ущерба государству.
Дело направят на рассмотрение в Кинельский районный суд. Уголовные дела в отношении посредника и сотрудников бюро МСЭ выделены в отдельное производство.