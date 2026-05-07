В Самарской области передано в суд дело о коррупции в бюро медсоцэкспертизы

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней жительницы региона. Она обвиняется в даче взятки должностным лицам Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 3 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая, не имея медицинских показаний, через посредника передала сотрудникам Главного бюро МСЭ по Самарской области 135 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности и выдачу справки. Впоследствии она дважды переводила им еще 135 тыс. и 250 тыс. руб. за продление срока.

На основании подложных документов обвиняемой присвоили II группу инвалидности и назначили страховую пенсию. С 2019 года по май 2024-го она незаконно получила более 978 тыс. руб.

Вину она признала полностью. Прокуратура заявила гражданский иск о возмещении ущерба государству.

Дело направят на рассмотрение в Кинельский районный суд. Уголовные дела в отношении посредника и сотрудников бюро МСЭ выделены в отдельное производство.

Георгий Портнов