В самарском аэропорту шесть рейсов задержаны и два отменены из-за ракетной опасности

Ограничения на прием и отправление самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 7 мая. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэровокзал временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы ракетной опасности, которая была объявлена в регионе утром. В связи с этим в Самарской области включали сирены.

По данным на сайте аэропорта Курумоч, в настоящее время задержаны шесть рейсов (в Москву, Екатеринбург, Сочи и Хургаду) и отменено отправление двух самолетов (в Москву и Дубай).

Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы ракетной опасности. В соседнем с Самарской областью Оренбуржье также объявлена воздушная тревога. Аэропорт региональной столицы временно не принимает и не отправляет рейсы.

