Постпред КНДР при ООН заявил о независимости Пхеньяна от ДНЯО

КНДР не связана Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого вышла в 2003 году, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США, прежде чем требовать соблюдения обязательств по договору у КНДР, законно вышедшей из ДНЯО десятки лет назад, должны отвечать, применяется ли такой стандарт в исполнении обязательств по разным международным договорам и конвенциям международных организаций, из которых они вышли»,— подчеркнул постпред.

По словам дипломата, ядерный статус республики является окончательным и зафиксирован в Конституции страны, а принципы использования и обязательства по нераспространению ядерного оружия регламентированы внутренним законодательством.

Выступление постпреда стало ответом на критику со стороны Вашингтона на XI конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН. Ким Сон обвинил США и их союзников в попытках «безосновательно придраться» к суверенным правам КНДР.

Эрнест Филипповский