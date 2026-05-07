В Прикамье подорожало автомобильное топливо

За прошедшую неделю средняя цена литра автомобильного топлива в Пермском крае увеличилась на 14 коп., составив 66,77 руб. Такие данные приводит Росстат.

Стоимость бензина марок АИ-92 выросла на 14 коп., АИ-95 — на 15 коп. и составляет соответственно 63,54 и 68,70 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 13 коп., до 78,64 руб. за литр.

По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 44 субъектах РФ, более всего в Чеченской Республике +1,6%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Ингушетия (-0,1%).