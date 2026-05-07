Замминистра физкультуры Свердловской области назначен Иван Клочков

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра физической культуры и спорта региона Ивана Клочкова, сообщили в областном департаменте информационной политики. Он приступил к исполнению обязанностей 7 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Клочков

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Иван Клочков

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Иван Клочков родился в 1984 году. В Екатеринбурге он окончил УГТУ-УПИ по специальности «Менеджмент организаций в сфере физической культуры и спорта». Его карьера в спортсфере началась с должности начальника отдела по физкультуре и спорту администрации Чкаловского района, затем он был назначен замначальника аналогичного отдела, но уже в администрации Екатеринбурга. После этого он руководил организацией крупных международных и всероссийских проектов — в их числе подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, летней Универсиаде 2023 года и Всемирным играм дружбы.

Ставка замминистра до его назначения оставалась вакантной.

Ирина Пичурина