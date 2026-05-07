В Вологодской области ввели режим беспилотной опасности

В Вологодской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом губернатор региона Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале.

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— заявил господин Филимонов.

Отметим, что губернатор другого северо-западного региона, Новгородской области, Александр Дронов в своем Telegram-канале рассказал, что ночью силы ПВО уничтожили беспилотники. Число сбитых БПЛА он не привел.

Матвей Николаев

