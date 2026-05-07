Новосибирские таможенники пресекли вывоз 2,8 млн рублей наличными

В аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконное перемещение 2,8 млн руб. наличными иностранным гражданином, вылетавшим в Андижан (Узбекистан). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По данным таможни, наличные в двух сумках планировал вывезти 33-летний мужчина. Контрабанду удалось выявить с помощью рентген-техники. В эквиваленте обнаруженная сумма составила $37,4 тыс.

Фигуранту дела грозит штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники таможенного поста новосибирского аэропорта Толмачево выявили в багаже прилетевшего из Дубая мадрепоровый коралл — вид, который находится под угрозой исчезновения. Вес находки составил более 620 г.

Михаил Кичанов