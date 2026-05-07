Уровень безработицы в Ростовской области снизился до рекордных 2%

Ростовстат сообщил о снижении уровня безработицы в Ростовской области до 2% в среднем за январь–март 2026 года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Этот показатель упал с 2,2% по итогам первого квартала 2025 года, а число безработных сократилось с 49,6 тыс. до 45,4 тыс. человек. Общая численность рабочей силы осталась стабильной на уровне 2,2 млн человек, из которых 2,18 млн человек получили работу, что обеспечило уровень занятости 62,3%.

Регион опередил средние по Южному федеральному округу показатели — 2,1% безработицы и 60,9% занятости. Ростовская область вошла в тройку лидеров ЮФО по низкой безработице наряду с Краснодарским краем и Калмыкией, где аналогичный уровень составил 2%. В ноябре 2025 – январе 2026 года безработица на Дону достигала 2,1%, а безработных насчитывали 46,1 тыс. при 2,1 млн занятых.

Динамика отражает восстановление после сезонного роста в конце 2025 года, когда спрос на кадры в агропроме и промышленности временно снизился. Эксперты отмечают устойчивый рост ВВП области на 3,2% в 2025 году за счет экспорта зерна и машиностроения. Регистрируемая безработица на 1 апреля 2026 года составила всего 0,3% (6,6 тыс. человек).

Минтруд региона выделил 2,5 млрд руб. на переподготовку 15 тыс. специалистов в IT, логистике и агротехнике, что ускорило трудоустройство. Средняя продолжительность поиска работы сократилась до 3,4 месяца против 4,8 по России. Общероссийский уровень безработицы в марте 2026 года вырос до 2,2%, но на Дону тенденция к снижению сохраняется.

Власти прогнозируют 1,8% безработицы к концу года при росте занятости до 62,8%. При этом оптимальным уровнем безработицы в России считается показатель в 3–4%, как заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов в 2023 году.

Станислав Маслаков