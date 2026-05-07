«Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина

Омский «Авангард» не смог выйти в финал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В решающем седьмом матче полуфинальной серии до четырех побед сибиряки уступили прошлогоднему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».

Команды встретились в Ярославле 6 мая при счете в серии 3:3. Хозяева открыли счет уже на 25-й секунде матча, но нападающий гостей Александр Волков вскоре сравнял его. В середине матча «Авангард» вел уже с преимуществом в две шайбы после точных бросков Константина Окулова и американского защитника Джозефа Чеккони.

Но, как и в предыдущем матче серии, омичи не смогли удержать разницу в две шайбы. В основное время «Локомотив» сравнял счет, а на 88-й минуте в овертайме Максим Березкин принес железнодорожникам победу — 4:3.

После матча главный тренер «Локомотива» Боб Хартли признался, что ему «трудно найти слова после того, что произошло».

Валерий Лавский