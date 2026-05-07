Более 10 аэропортов России приостановили полеты

12 российских аэропортов ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Меры связаны с обеспечением безопасности.

По информации ведомства, не принимают и не выпускают авиарейсы воздушные гавани Калуги, Внуково, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Саратова, Пензы, Пскова, Иваново, Сочи и Тамбова. Кроме того, московский аэропорт Шереметьево и аэропорт Нижнего Новгорода запускают авиарейсы по согласованию с властями.

Опасность БПЛА была объявлена в нескольких районах Московской области. Силы ПВО сбили два дрона, летевших к столице. Кроме того, о беспилотной опасности предупреждали в Краснодарском крае, Рязанской и Тамбовской областях и других регионах.