Начальник Ульяновского производственного участка АО «ФПК» наказан за ресторан
После проверки транспортной прокуратуры начальник Ульяновского производственного участка Куйбышевской дирекции по организации питания пассажиров (подразделение АО «ФПК») наказан за несоблюдение санитарных правил в вагонах-ресторанах. Об этом в среду сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Ведомство сообщает, что в двух вагонах-ресторанах нарушались условия хранения, температурный режим и маркировка продуктов. Кухонное оборудование имело повреждения, которые могли негативно повлиять на качество приготовления пищи. У персонала отсутствовала сменная рабочая одежда на случай загрязнения.
В этой связи Ульяновский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия. По требованию прокурора нарушения устранены. В свою очередь Роспотребнадзор по инициативе транспортной прокуратуры привлек начальника участка к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) с назначением наказания в виде предупреждения.