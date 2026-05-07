В Ульяновске шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате

Губернатор Ульяновской области в среду сообщил, что традиционное прохождение по центральным улицам города «Бессмертного полка» не состоится. «В этом году акция “Бессмертный полк” в Ульяновской области пройдет в онлайн-формате. Присоединиться смогут все желающие. Шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru»,— сообщил губернатор в своем канале мессенджера «Макс».

Причины отмены реального шествия губернатор не назвал. Источники «Ъ-Волга» в администрации губернатора сообщили, что отмена связана с обеспечением безопасности граждан, поскольку в последнее время регион часто подвергается атакам вражеских БПЛА. Известно, что решение об «онлайн-формате» было принято только в среду после совещаний с соответствующими службами, обеспечивающими безопасность. До этого, 4 мая, администрация Ульяновска сообщала, что ведется подготовка к акции «Бессмертный полк», маршрут шествия от Дома Советов и бульвара Пластова до площади 30-летия Победы уже согласован. В то же время, по данным пресс-службы, парад с торжественным прохождением войск Ульяновского гарнизона по Соборной площади состоится, как и было намечено, в 11 часов 9 мая.

По состоянию на вечер 6 мая известно, что еще ряд регионов объявили о переводе акции «Бессмертный полк» в онлайн-формат. Так, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил 5 мая в соцсетях, что «шествие “Бессмертного полка” в Пермском крае пройдет в этом году в онлайн-формате». Это решение Дмитрий Махонин объяснил тем, что «безопасность всех жителей края — приоритет», а «в последние дни участились атаки вражеских беспилотников на регион и соседей по Приволжскому федеральному округу».

От проведения военного парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая отказались и в Крыму, о чем 5 мая сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее от проведения парада Победы также отказались в Воронежской области. О переходе «Бессмертного полка» в онлайн-формат сообщили в Челябинской области и в Республике Башкортостан.

Андрей Васильев, Ульяновск