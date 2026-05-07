Рынок на выбывание

В Чувашии, Марий Эл и Кировской области в первом квартале 2026 года число ликвидированных компаний значительно превысило количество новых регистраций — на 202,5%, 172,1%, и 120,6% соответственно. На этом фоне в Татарстане ситуация выглядит более устойчивой: при крупнейшем разрыве в абсолютных значениях превышение составило 59,1%. Эксперты связывают такую динамику с налоговыми изменениями и сохраняющимся давлением высоких процентных ставок.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года в Марий Эл число ликвидированных компаний превысило количество созданных на 172,1%: закрыто 166 организаций, открыта 61. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Чувашии дисбаланс оказался еще больше и составил 202,5% — 369 закрытых против 122 открытых.

В Кировской области превышение «смертности» над «рождаемостью» достигло 120,6%: 386 ликвидированных предприятий против 175 созданных.

В Татарстане, несмотря на самый значительный абсолютный разрыв (1500 закрытых против 943 открытых), ситуация в относительном выражении выглядит менее острой: превышение числа ликвидаций над регистрациями составило 59,1%.

Основным негативным фактором, который привел к превышению числа ликвидированных компаний над созданными, стала налоговая реформа, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Многие предприниматели на упрощенной системе налогообложения, чья выручка превысила новый порог, оказались не готовы к полноценному налоговому учету и уплате НДС. Также свою роль сыграла политика ЦБ: весь квартал бизнес работал в условиях, сформированных периодом высоких ставок, что вынуждало компании фокусироваться на ликвидности и оптимизации расходов.

Налоговая реформа Налоговая реформа стартовала в 2025 году: тогда была введена пятиступенчатая шкала НДФЛ, повышен налог на прибыль с 20 до 25%, а малый бизнес на упрощенной системе налогообложения с доходом от 60 млн руб. обязали платить НДС. С 1 января 2026 года реформа продолжилась: ставка НДС выросла с 20 до 22%, а лимит выручки для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 млн руб.

«Татарстан — экономически диверсифицированный регион с развитой промышленностью, ОЭЗ и масштабной господдержкой предпринимательства, что дает ему большую устойчивость и возможность компенсировать потери за счет более широкой базы. Другие же регионы отличаются более скромным ВРП, высокой долей малорентабельной торговли и услуг, ограниченным числом крупных работодателей и слабыми инвестпотоками. В таких условиях налоговая нагрузка и кредитное сжатие бьют непропорционально сильно: предприниматель, работающий с минимальной маржой в небольшом городе, не имеет финансового буфера, чтобы пережить резкое изменение правил игры», — заключил эксперт.

За весь 2025 год в Марий Эл «смертность» бизнеса превысила «рождаемость» на 31%: число ликвидированных компаний (532) оказалось на 163 больше, чем созданных (369). В Чувашии дисбаланс составил 22% (911 закрытых против 707 открытых). Наиболее значительное отставание в абсолютных цифрах — в Татарстане, где разрыв между созданными (5084) и ликвидированными (6189) организациями достиг 1105 единиц, а превышение составило 18%.

Влас Северин