На рыбьих правах

Вокруг рыбоводного хозяйства в Добрянском районе разгорается новый судебный спор. АО «Интер РАО — Электрогенерация» после проигрыша в суде иска на сумму 14 млн руб. обратилось в апелляционную инстанцию, а также потребовало через суд освободить акваторию, занятую фермером. Энергетики пытаются признать незаконным выделение участка владельцу рыбоводного хозяйства Андрею Попову. В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края с доводами энергетиков не согласны. Эксперты считают, что новый спор может повлиять и на дальнейшее развитие процесса о взыскании средств.



АО «Интер РАО — Электрогенерация», проигравшее совладельцу рыбоводного хозяйства «ДоброFish» Андрею Попову 14 млн руб. за гибель форели в 2024 году, инициировало новое судебное разбирательство. В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от электрогенерации к фермеру об обязании освободить акваторию и земельный участок. Данный иск пока не принят к производству. В «Интер РАО — Электрогенерация» исковые требования не комментируют. Андрей Попов вчера на звонок не ответил.

«ДоброFish» ведет свою деятельность с 2006 года. Основатель компании — Нина Попова, ихтиолог, занимается осетроводством более 20 лет. Группа компаний «ДоброFish» развивает четыре направления деятельности: выращивание рыб элитных пород (стерлядь, форель, осетр), производство черной пищевой икры и ее переработка, туризм и воспроизводство водных биоресурсов.

В марте 2024 года в «ДоброFish» сообщили о гибели 12 тонн форели. Причиной гибели рыбы назвали значительное повышение температуры воды. В компании посчитали, что Пермская ГРЭС превысила температурные нормы сбросной воды в водохранилище. Там обвинения отрицали, заявив, что за все время наблюдений превышения установленного норматива температуры не было. Эти доводы были опровергнуты в ходе проверки, проведенной Волго-Камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Сотрудники ведомства в день гибели рыбы обнаружили, что температура воды ниже отводного канала рядом с местом разведения рыбы составляла 28,3 градуса. Данные были переданы в природоохранную прокуратуру, которая внесла энергетикам представление. АО «Интер РАО — Электрогенерация» безуспешно пыталось оспорить выводы надзорного органа в суде.

После инцидента «ДоброFish» вынуждено было полностью закрыть направление по выращиванию форели. В сентябре 2024 года Андрей Попов обратился с заявлением в суд. После двухлетних судебных разбирательств суд встал на сторону фермера из Добрянки, удовлетворив иск частично. Суд счел, что ответственность энергетиков должна составлять 70% от заявленных убытков истца в размере 13,9 млн руб. «Интер РАО — Электрогенерация» подало апелляционную жалобу на решение суда.

Как следует из мотивировочной части решения о взыскании средств, энергетики основывали свою позицию на том, что рыбоводный участок ИП КФХ Андрея Попова незаконно размещен в границах объекта, являющегося частью гидротехнического сооружения, которое принадлежит АО «Интер РАО — Электрогенерация». При этом между сторонами отсутствуют договорные отношения, соответственно у энергетиков нет обязательств об обеспечении определенных параметров воды. «Размещение рыбоводного участка в границах гидротехнического сооружения осуществлено без согласования с ответчиком»,— указывала сторона ответчика.

Энергетики также через суд пытаются признать незаконным решение о размещении рыбоводного хозяйства вблизи гидротехнического сооружения. Компания намерена признать незаконным приказ Министерства агропромышленного комплекса Пермского края «Об определении границ рыбоводного участка» от 21 октября 2025 года. Третьим лицом в деле выступает Андрей Попов.

В министерстве вчера заявили, что не согласны с доводами заявления «Интер РАО». «Приказ принят министерством в соответствии с его компетенцией, с соблюдением сроков и процедур, установленных для принятия решения об определении границ рыбоводных участков. Министерством также направлялись запросы в уполномоченные органы (Минприроды, Камское БВУ, ПериНИРО). Согласно ответам указанных органов, определение границ рыбоводного участка в испрашиваемых границах возможно, поскольку участок полностью соответствует водному законодательству РФ»,— подчеркнули в мин­агро. По мнению ведомства, оспариваемый приказ не нарушает права и законные интересы «Интер РАО», так как принят в отношении участка акватории, находящегося в собственности РФ.

Советник юридической фирмы Intellect, кандидат юридических наук Дмитрий Абросимов говорит, что если энергетики выиграют иск у министерства и приказ будет признан недействительным, то это может повлиять на дальнейшее развитие спора «Интер РАО» с гос­подином Поповым. «Это может стать вновь открывшимся обстоятельством (п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ), так как подтвердит факт незаконного нахождения хозяйства в охранной зоне ответчика, а это влияет на оценку вины истца в деле о взыскании 14 млн рублей»,— пояснил он. При другом исходе дела перспективы обжалования решения первой инстанции он оценивает как невысокие, поскольку суд первой инстанции уже установил причинно-следственную связь между сбросом нагретой воды и гибелью рыбы, опираясь на заключение экспертизы и акты контролирующих органов.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что если «ИнтерРАО» удастся оспорить договор, то это будет основанием для пересмотра решения об убытках. Юрист отметил, что необходимо разрешить вопрос, не нанесло ли повышение температуры ущерба естественной фауне. «Если компания действовала законно, а превышение температуры воды было допустимо и не привело к гибели рыбы в естественных условиях, то это исключает возможность дальнейшего разведения рыбы рядом с электрогенерацией», - считает эксперт.

Ирина Суханова