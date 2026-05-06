До 90% рынка баранины на Северном Кавказе оказалось в «серой» зоне

Представители бизнеса и отраслевых объединений заявили о высоком уровне теневого оборота в овцеводстве регионов Северного Кавказа. По оценкам участников Кавказского инвестиционного форума, значительная часть производства баранины остается вне системы прозрачного учета и государственного контроля.

Как сообщил директор по региональному развитию и GR компании «Дамате» Андрей Григоращенко, около 90% рынка приходится на малые формы хозяйствования — личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Значительная часть этого сегмента, по словам участников рынка, работает вне легального контура.

По данным компании, из примерно 194 тыс. тонн произведенной баранины через государственную систему ветеринарного учета «Меркурий» проходит лишь около 40 тыс. тонн продукции. Таким образом, порядка 150 тыс. тонн мяса находятся в нелегальном обороте.

Участники рынка считают, что высокий уровень теневого сегмента приводит к потерям бюджета и создает неравные условия конкуренции. По оценкам бизнеса, государство ежегодно недополучает около 15 млрд руб. налоговых поступлений, включая НДС. Кроме того, отсутствие прозрачной системы прослеживаемости повышает ветеринарные риски и осложняет работу с федеральными торговыми сетями.

Президент Национального союза овцеводов России Харон Амерханов отметил, что сложившаяся структура рынка во многом связана с исторической моделью ведения хозяйства на Северном Кавказе, где овцеводство остается частью традиционного уклада. При этом большинство малых хозяйств не имеют доступа к современным технологиям, банковскому финансированию и мерам господдержки.

В качестве одного из решений участники форума предложили внедрение обязательной идентификации всего поголовья и расширение цифрового учета животных. По мнению экспертов, это позволит сформировать прозрачную систему движения продукции, повысить собираемость налогов и создать условия для развития легального рынка баранины.

Роман Лаврухин