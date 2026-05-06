Овцеводы Северного Кавказа потребовали снизить административную нагрузку

Представители овцеводческой отрасли Северного Кавказа заявили о необходимости снижения административной нагрузки на хозяйства и упрощения правил учета и перевозки животных. Обсуждение проблем отрасли состоялось на Кавказском инвестиционном форуме.

С критикой действующей системы регулирования выступил президент Национального союза овцеводов России Харон Амерханов. По его словам, при перемещении овец между регионами даже для отправки на убой хозяйства вынуждены оформлять большое количество ветеринарных документов и справок, что увеличивает издержки производителей.

Как отметил эксперт, дополнительные административные расходы формируются на фоне низкой рентабельности отрасли. По оценкам участников рынка, производство баранины в легальном секторе остается убыточным, а уровень отрицательной рентабельности достигает 22%. Производство шерсти, по данным отраслевых объединений, демонстрирует рентабельность на уровне минус 39%.

Представители бизнеса заявили, что высокая административная нагрузка особенно чувствительна для фермерских и личных подсобных хозяйств, на которые приходится до 85–90% всего поголовья овец в стране. Значительная часть таких хозяйств работает вне системы прозрачного учета, что ограничивает доступ к государственным мерам поддержки, банковскому финансированию и организованным каналам сбыта.

По данным компании «Дамате», через систему «Меркурий» проходит лишь около 40 тыс. тонн баранины из почти 194 тыс. тонн произведенной продукции. Остальной объем остается вне легального оборота. Участники рынка считают, что существующая модель создает неравные условия конкуренции между официальными производителями и теневым сектором.

Эксперты также указали, что действующие требования осложняют развитие межрегиональной торговли и сдерживают инвестиции в переработку. В качестве одного из решений отраслевые союзы предлагают упростить процедуры ветеринарного сопровождения, расширить цифровой учет животных и снизить количество обязательных согласований при транспортировке скота.

Участники форума отметили, что без смягчения административных барьеров и долгосрочной господдержки овцеводство на Северном Кавказе продолжит терять инвестиционную привлекательность.

