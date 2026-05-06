Военврач из Анголы может избраться в белгородский горсовет

Уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед дополнительными выборами в Белгородский городской совет. Он намерен баллотироваться по одномандатному округу №10, на который уже претендуют десять кандидатов, следует из данных праймериз.

Мануэлу Томашу 38 лет, родился в городе Лобиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году и поступил в НИУ «БелГУ», где получил медицинское образование по специальности «лечебное дело». Позднее прошел ординатуру по хирургии и продолжил обучение в области кардиохирургии.

С апреля 2024 года он проходит службу по контракту на территории Луганской народной республики. «В настоящее время прохожу службу в медицинской роте № 752. В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За этот период выполнил свыше 8 000 операций различного уровня сложности — от малых хирургических вмешательств до высокотехнологичных операций», — рассказывает о себе господин Томаш.

В Белгородской области проживает с 2015 года — в селе Шопино Яковлевского округа. Женат, воспитывает четверых детей, исповедует православие. В его программе первым пунктом прописано повышение демографии.

Ранее, с 2016 по 2020 год, Мануэл Томаш возглавлял автономную некоммерческую организацию «ДК Ангола», которая впоследствии была ликвидирована в связи с прекращением деятельности. Согласно Rusprofile, был зарегистрирован как ИП с видом деятельности «Производство прочих отделочных и завершающих работ», на данный момент также ликвидированным.

Анна Швечикова