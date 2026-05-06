Дело бывшего совладельца пермского порта поступило в краевой суд

В Пермском краевом суде зарегистрировал дело бывшего совладельца и председателя совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. В апелляции господин Батлер пытается обжаловать приговор первой инстанции, которым он был заочно осужден к семи годам лишения свободы за организацию растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Рассматривать жалобу будет коллегия под председательством Светланы Череневой.

С приговором не согласно и государственное обвинение. Надзорный орган считает приговор слишком мягким и просит усилить подсудимому наказание до девяти лет лишения свободы и оштрафовать его на 900 тыс. руб. Прокуратура считает также необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба, а похищенные земельные участки передать в АО «Порт Пермь».

Напомним, по версии следствия и гособвинения, являясь совладельцем АО, Чарльз Батлер организовал хищение активов компании через безвозмездную передачу в собственность подконтрольных ему лиц. Стоимость этих объектов превысила 1 млрд руб.