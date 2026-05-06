Дорожники чахнут над банкротом

Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД) отказали в блокировке 240 млн рублей на казначейском счете обанкротившейся компании «Нижегородавтодор» — бывшего крупнейшего подрядчика региона. ГУАД судится с министерством финансов, пытаясь получить неотработанные подрядчиком авансы по госконтрактам, чтобы заново разыграть торги и завершить начатые в районах дорожные проекты. В минфине утверждают, что не получали распоряжений от руководства банкрота на погашение долгов. В ГУАД считают, что этот вопрос можно решить и без банкрота. Необычный спор госзаказчика с областными финансистами за неиспользованные средства потенциально может грозить упущенным для проведения дорожных ремонтов временем, но официально власти этого не подтверждают.

Нижегородский арбитражный суд, рассматривающий иск ГУАД на 240,8 млн руб. к областному министерству финансов, отказал истцу во введении обеспечительных мер. Дорожный госзаказчик добивается перечисления с казначейского счета ООО «Нижегородавтодор» (НАД) неотработанных этой компанией авансов по четырем сорванным госконтрактам. Бывший подрядчик, получавший в регионе заказы на ремонт и реконструкцию автодорог, судя по реестру, не исполнил более десятка госконтрактов в районах Нижегородской области.

27 апреля была прекращена процедура наблюдения — крупную дорожно-строительную компанию признали банкротом, и суд отправил ее в конкурсное производство.

ГУАД предоставил судебные решения о взыскании с ООО НАД долгов по четырем расторгнутым контрактам и начал судиться с минфином, чтобы получить ранее перечисленные подрядчику авансы.

До рассмотрения спора учреждение просило запретить минфину расходовать 240,8 млн руб. с лицевого счета банкрота и санкционировать любые расходные операции с этими средствами.

Суд счел необоснованными опасения госзаказчика в том, что минфин перечислит деньги другим лицам (как ранее писал «Ъ-Приволжье», на эти средства также претендуют три дорожно-строительные фирмы Усика Петросяна, которым НАД не оплатил ремонт дорог на субподряде). Кроме того, минфин уведомил госзаказчика о том, что на тех разделах счета, которые касаются просуженных госконтрактов, денежных остатков не имеется: они нулевые. Поэтому суд не стал вводить обеспечение иска.

Сколько всего средств осталось на лицевом счете банкрота, в минфине не говорят. Ранее субподрядчики полагали, что подрядчик региона не израсходовал порядка 800 млн руб. полученных средств.

В минфине Нижегородской области подтвердили, что имеются исполнительные листы о взыскании с ООО НАД в пользу ГУАД в общей сложности 240 млн руб. «Исполнительные листы предъявлены в разные периоды времени, в связи с чем в настоящее время находятся на разных стадиях исполнения. Самостоятельно минфин не распоряжается денежными средствами на казначейском счете и перечисляет их со счета исключительно по платежному поручению ООО НАД. На данный момент платежных поручений перечислить деньги в пользу ГУАД нам не поступало», — заявили в министерстве, сославшись на нормы бюджетного законодательства.

Кто именно от лица разорившегося «Нижегородавтодора» может дать поручение минфину на перечисление крупных сумм, пока не ясно. Назначенный арбитражным судом и.о. Александр Богомолов будет утвержден конкурсным управляющим должника только на заседании 28 июля.

Представители ГУАД через пресс-службу облправительства напомнили, что имеются судебные решения о взыскании задолженностей как в пользу госзаказчика, так и в пользу субподрядчиков банкрота. Поэтому в настоящее время ГУАД в судебном порядке пытается ускорить возврат неотработанных авансов по исполнительным листам «без участия ООО НАД».

Официально в госучреждении также заверили, что на ремонтную кампанию в регионе эти разбирательства никак не повлияют, поскольку контракты с обанкротившейся компанией были расторгнуты.

Неофициально собеседники в кремле признают, что ГУАД хотел бы поскорее получить 240 млн, чтобы нанять новых подрядчиков и продолжить брошенный «Нижегородавтодором» объем работ в наступивший теплый сезон.

Суды могут продлиться еще долго, а дороги в муниципалитетах надо начинать ремонтировать. Однако скорого решения, видимо, не предвидится. «На совещаниях представители минфина ссылаются на Бюджетный кодекс РФ и говорят о необходимости отредактировать региональную нормативную базу. Казначейский счет один, однако в нем множество разделов по каждому госконтракту. На каких-то разделах остались деньги, на других их нет. Минфин говорит, что не вправе перечислить средства с одного госконтракта на другой, перекинуть их между разными разделами. Плюс документы сначала должен подписать директор или конкурсный управляющий данной организации. История очень запутанная, постоянно возникают какие-то препятствия. Поэтому суд будет идти до победного конца, ибо судебное решение обладает силой закона», — заключил собеседник «Ъ-Приволжье».

Роман Кряжев