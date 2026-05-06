Шутку КВН оценят в прокуратуре

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев направил запрос в Генпрокуратуру РФ после резонансного высказывания во время КВН. Участник команды Error 404 пошутил, что в Москве «русских много». По мнению Михаила Матвеева, необходимо провести проверку по факту разжигания межнациональной розни. Юморист является гражданином России, в настоящее время проживающим в Нижнем Новгороде.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, член КПРФ Михаил Матвеев отреагировал на резонансную шутку представителя команды КВН Error 404. В конкурсе «Разминка» прозвучал вопрос: «Какие в Москве есть минусы?». Один из членов команды Error 404 азиатской внешности ответил: «Русских много». Представляющий Самарскую область депутат попросил Генпрокуратуру провести проверку, принять необходимые меры прокурорского реагирования и привлечь виновных к ответственности.

«Латентная русофобия на Первом канале, к сожалению, никем не пресекается. Какой-то азиатский хохмач в столице России отпускает "шутку", которая на самом деле является распространенным мемом среди мигрантов, в адрес государствообразующего народа, и все смеются и хлопают в ладоши»,— недоумевает господин Матвеев.

Пользователи соцсетей в комментариях напомнили, что это далеко не первый случай оскорбления русских участниками КВН. Участница команды «Агрофак» из Ставропольского края ранее спела песню, в которой, по мнению общественности, прозвучали оскорбительные слова в адрес русских мужчин.

В Государственном университете управления (ГУУ), который представляет команда КВН Error 404, признали шутку «крайне неудачной». Руководитель вузовского отдела по внешним и внутренним коммуникациям Татьяна Шарапова отметила, что в учебном заведении после данного инцидента «будет проведена разъяснительная работа с участниками команды и редакторами», добавив, что автор шутки не является студентом вуза.

Как выяснил «Ъ-Волга», про то, что в Москве «много русских», пошутил уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев. Юмористу 26 лет, а в соцсети «ВКонтакте» он представляется как Тимур Баиров. Уроженец села Нижняя Иволга работал ведущим первого телеканала на бурятском языке. «Тема о сохранении бурятского языка и традиций моего народа сейчас очень важна. Я бы даже сказал, в тренде. Я этому очень рад. Как приглашению на Буряад ТВ, потому что я хочу, чтобы на родном языке общались как можно больше людей», — рассказывал он в одном из местных СМИ в 2021 году.

Согласно данным открытых источников, некоторое время назад Тимур Дашинимаев переехал из Улан-Удэ в Нижний Новгород и зарабатывает на жизнь как ведущий праздничных мероприятий. В одной из запрещенных соцсетей он выкладывает юмористические видео, некоторые из них могут вызвать неоднозначную реакцию. В частности, в одном из роликов блогер пошутил, что был клиентом соседа, которого задержали за распространение запрещенных веществ.

Получить комментарий у Тимура Дашинимаева не удалось — участник КВН не ответил на звонки и сообщения.

