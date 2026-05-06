В Мурманской области женщины зарабатывают на 47% меньше, чем мужчины

Женские зарплаты уступают мужским во всех российских регионах, однако наибольший разрыв наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, где климат суров, а в структуре экономики преобладают тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых, водный транспорт, рыболовство и вахтовый метод работы. К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным исследования, самая выраженная диспропорция зафиксирована в Мурманской области: мужчины получают в среднем 152,6 тыс. руб., женщины — на 47% меньше (80,9 тыс. руб.). Значительный разрыв также отмечен в Забайкальском крае (женщины зарабатывают на 44% меньше — 65,5 тыс. руб. против 117,1 тыс. руб.), Еврейской автономной области (минус 43,8%), Хакасии (минус 40,6%), Астраханской и Иркутской областях (минус 39,9% и 39,5% соответственно), Кемеровской области и Бурятии (минус 39,5% и 39,2%), а также Курской области (минус 38,4%). В последнем случае, отмечают эксперты, неравенство формируется не за счет северных условий, а вследствие промышленной структуры и высокой доли производств с преобладанием мужской занятости, включая ориентированные на госзаказ. Замыкает десятку Хабаровский край (минус 38,4%).

Минимальная дифференциация традиционно характерна для регионов с невысокими средними зарплатами и значительной долей бюджетников. Наименьший разрыв — в Ингушетии (13,8%): женщины получают 31,2 тыс. руб. против 36,2 тыс. руб. у мужчин. Аналогичный показатель в Кабардино-Балкарии (13,8%). Близкие значения — в Ивановской области (19,8%), Республике Алтай (20,4%), Северной Осетии (21,6%) и Калмыкии (22,7%).

Из этой группы выделяются экономически более развитые регионы — Москва (23,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (24,2%) и Новосибирская область (25,6%), где при высоком уровне доходов гендерный разрыв сопоставим с небогатыми субъектами. В десятку с относительно низким неравенством вошел также Севастополь (26,4%) — с его значительной ролью госсектора, сферы услуг и туризма.

Карина Дроздецкая